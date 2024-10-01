В Москве госпитализировали актера Василия Ливанова

Актер Василий Ливанов попал в реанимацию. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источники и жену артиста.

По данным издания, еще вечером 29 сентября 89-летнего Ливанова в тяжелом состоянии доставили в институт им. Склифосовского. Причиной госпитализации стал ишемический инсульт, он же инфаркт головного мозга.

«Мое отношение к истерике в прессе: это ничему не помогает, мешает врачам работать. Врачи обязаны соблюдать врачебную тайну в интересах пациента. Василий Борисович не нуждается в публикациях с обсуждением его состояния здоровья и не будет комментировать, пока сам не захочет. Я за него решений не принимаю», — сказала жена Ливанова.

В беседе с Mash она добавила, что с мужем «все хорошо». Телеграм-канал уточнил, что перед попаданием в больницу актер жаловался на слабость в теле и ногах, одышку, нарушение речи и боли в прооперированных местах.

По информации Mash, артист уже попадал в больницу с болезнью сердца и сосудов в августе этого года, тогда ему удалили тромб и расширили артерии.

Как пишет Shot, врачи также приезжали к Ливанову в апреле, тогда он жаловался на плохое самочувствие и скачки давления, доктора обнаружили низкий гемоглобин на фоне анемии и ставили мужчине капельницы.