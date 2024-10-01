Ирина Болгар: Павел Дуров называл наших детей «собаками»

Павел Дуров называл своих детей от Ирины Болгар собаками. Об этом она рассказала в комментариях своего инстаграма*.

Отвечая одному из комментаторов, мать троих детей исключила вероятность воссоединения семьи с сооснователем Telegram и напомнила, что он оборвал с ней контакты в конце 2022 года.

«К сожалению, я не смогла посодействовать его его общению с детьми, когда он вышел на связь спустя полгода блокировок , интересуясь „когда я предъявлю ему собак“ — дословная цитата», — написала Болгар.

В другом комментарии россиянка подчеркнула, что под «собаками» Дуров мог иметь в виду только детей, ведь в семье нет домашних животных, а мужчина использовал фразу, упомянув домашнее прозвище одного из детей.

«Он имел в виду наших детей, вероятно. Так как у меня не было никаких собак в течение многих лет. Имелись в виду наши дети, так как он упомянул домашнее прозвище одного из детей и добавил: „И остальных собак“», — отметила Болгар.

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Болгар добавила, что не стала отвечать на «это грубое сообщение» по рекомендации.

Также, по ее словам, Дуров не вышел на связь с кураторами, под надзором которых должны были проходить его встречи с детьми, хотя те «многократно» пытались с ним пообщаться «по всем контактам».

Кроме того, в конце 2021 года бизнесмен перестал поздравлять детей с днем рождения.