В США мужчина купил гитару Тейлор Свифт за 4000 долларов и разбил ее молотком

Мужчина из Техаса за 4000 долларов купил гитару Тейлор Свифт с ее автографами и сразу же разбил ее молотком на куски. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел на мероприятии Ellis County Wild Game Dinner, которое проводилось в поддержку сельскохозяйственного образования для местной молодежи.

Гитара была одним из многих предметов, выставленных на аукцион, среди которых были билеты на концерты Джорджа Стрейта и Криса Стэплтона, африканское сафари и поездку по бурбонной тропе Кентукки.

На завирусившемся в сети видео видно, как мужчина подходит к сцене, где его ждет сотрудник аукциона с гитарой, на которую нанесены изображения Свифт из ее рекордного тура Eras. Затем он берет инструмент в руки и разбивает молотком лицевую сторону под крики зрителей.

«Это было неожиданно, но не удивительно. В этой части Техаса преобладают консерваторы, и администрация Байдена и Харриса не пользуется большим уважением. Многие люди из рабочего класса, которые живут вокруг меня, считают, что администрация не работает на нас, а работает против нас», — отметил один из участников мероприятия Роб Бартли.