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Патриарх Кирилл: «Эволюция не противоречит Божественному замыслу»

Сегодня в 09:39
Фотограф: Сергей Киселев

Теория Дарвина не противоречит христианскому учению. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в время встречи с сотрудниками университета «Сириус», его слова передает РИА «Новости».

«Бог создал потрясающую Вселенную, он вложил в нас способность к развитию. Вот иногда говорили, что эволюция против Божьего замысла — она не против Божьего замысла, а свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции», — уверен глава РПЦ.

«Поэтому для меня эволюция — даже Дарвин, который, кстати, был очень верующим человеком, — никогда не была фактором антирелигиозных аргументов. Наоборот, такой инструмент заложен», — добавил он.

Просьбу не убирать теорию Дарвина из школьных учебников ранее высказал председатель отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он также подчеркнул, что между наукой и религией нет противоречий, а диссонанс между разными картинами мира «надо снимать просвещением, образованием, но не тем, что надо что‑то запрещать».

Дискуссию о теории Дарвина две недели назад запустил помощник Михаила Мишустина и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев. По его мнению, она ошибочная и противоречит религиозному воспитанию.

Идею поддержал глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он пояснил, что теория «используется как инструмент для колонизации стран — англосаксонской научной мыслью, потому что это обосновывает покорение неполноценных народов», что «это позаимствовали и основатели фашистской идеологии», и выразил надежду, что ее уберут из учебников как ненаучную.

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