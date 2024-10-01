Джулия Робертс получит премию «Сезар» во Франции

Джулию Робертс наградят на 50-й церемонии вручения премии «Сезар», которая пройдет в парижском зале «Олимпия» 28 февраля 2025 года.

Объявляя о награждении, французская академия упомянула роль Вивиан Уорд в фильме «Красотка» с Ричардом Гиром, которая принесла ей «Золотой глобус» за лучшую женскую роль и номинацию на «Оскар».

Робертс также отметили за разнообразие работ: от романтических комедий «Свадьба моего лучшего друга» и «Ноттинг Хилл» до драматических фильмов «Пеликан» и «Эрин Брокович».

«Джулия Робертс — не только кинозвезда, но и культурная икона, чье влияние распространяется далеко за пределы ее актерской карьеры. Вне экрана она занимается филантропией, служит послом ЮНИСЕФ и поддерживает многочисленные гуманитарные акции по всему миру. Будучи защитницей окружающей среды, она участвует в создании документальных фильмов о защите планеты и активно борется за права женщин», — отметили в академии.