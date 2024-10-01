Эверест стал выше на 15–50 метров

Вчера / 20:32
Лили-Роуз Депп видит кошмары и мечтает о свадьбе в трейлере «Носферату»
Сегодня / 10:20
Ирина Болгар: Павел Дуров называл наших детей «собаками»
Сегодня / 10:00
В США мужчина купил гитару Тейлор Свифт за 4000 долларов и разбил ее молотком
Сегодня / 09:39
Патриарх Кирилл: «Эволюция не противоречит Божественному замыслу»
Сегодня / 09:33
Джулия Робертс получит премию «Сезар» во Франции
Сегодня / 09:08
Вышел трейлер сериала «Подобный дракону: Якудза»
Сегодня / 03:02
Кирстен Данст присоединится к Ченнингу Татуму в тру-крайм-фильме «Человек на крыше»
Сегодня / 02:08
Автор ленты «Мадонна: Рождение легенды» снимет фильм о Джеймсе Дине
Сегодня / 01:15
Netflix показал англоязычный трейлер «Эмилии Перес» с Зои Салданой и Селеной Гомес
Сегодня / 00:21
В США 6-летний мальчик открыл бизнес по уборке дворов, чтобы накопить денег на кота
Вчера / 23:39
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу появилась в тизере сериала «Никаких добрых дел». Он выйдет в декабре
Вчера / 23:10
В соцсетях завирусились фиолетовые яблоки. Чудо-фрукты ищут в Канаде, но их сгенерировал ИИ
Вчера / 22:49
Кейт Бекинсейл обвинила массажиста в сексуализированном насилии
Вчера / 21:45
Кандидат в сенаторы США солгал о своем прошлом. Говорит, жил очень бедно, но мемуары это опровергают
Вчера / 21:37
13 альбомов за пять лет, пустота внутри и наркотики в трейлере документального фильма об Элтоне Джон
Вчера / 20:59
Радиостанции Лас-Вегаса объявили Green Day бойкот из‑за слов о мегаполисе
Вчера / 19:59
Московский джазовый оркестр Бутмана отметит юбилей и отправится по городам России
Вчера / 19:43
В США построили детскую площадку по рисунку 12-летней девочки
Вчера / 18:46
Киллиан Мерфи вернулся к образу Томаса Шелби. Съемки фильма по «Острым козырькам» стартовали
Вчера / 18:35
В Одинцово учительница не отпустила ребенка в туалет. Мизулина обратится в Генпрокуратуру
Вчера / 17:26
MrBeast удалил вакансию художника для работы с ИИ после скандала
Вчера / 17:03
Дэмиан Льюис перегнал стадо овец через Темзу в знак уважения к многовековой традиции
Вчера / 16:59
Звезду BTS оштрафовали за пьяную езду на электросамокате
Вчера / 16:22
Россия вошла в топ-3 стран с близорукостью у подростков
Вчера / 16:20
«ВК» и Telegram лидируют по объему мобильного трафика в РФ
Вчера / 16:08
DC и Marvel потеряли права на товарный знак Super Hero
Вчера / 16:06
Показываем эксклюзивный фрагмент из драмы «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым
Вчера / 15:15
В России запустят пивной курорт
Вчера / 15:14
Из российской версии Pure пропал выбор сексуальных предпочтений
Вчера / 14:46
Суд США постановил, что прототип Марты из «Олененка» вправе засудить Netflix за клевету
Вчера / 14:42
«Я чувствую себя свободнее»: Эндрю Гарфилд готов вернуться в кино
Вчера / 14:19
«Я никогда столько не весил»: Дэвид Коренсвет рассказал о подготовке к роли Супермена
Вчера / 14:18
Из Ярославского зоопарка украли кенгуренка
Вчера / 14:07
Умер актер из «Полицейского из Беверли-Хиллз» Джон Эштон
Вчера / 13:36
В Лондоне появится статуя Дэниела Калуи из фильма «Прочь»

Эверест стал выше на 15–50 метров

Сегодня в 09:32
Фото: Christopher Burns/Unsplash

Эверест, высота которого сейчас составляет 8849 метров, вырос в результате эрозии соседних рек. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience.

По данным экспертов, в результате этого Эверест поднялся еще на 15–50 метров за последние 89 тыс. лет, и этот процесс продолжается до сих пор.

«Наше исследование показывает, что даже самая высокая вершина мира подвержена постоянным геологическим процессам, которые могут ощутимо влиять на ее высоту в течение относительно короткого геологического времени», — сказал профессор Цзиньгэнь Дай, соавтор исследования из Китайского университета геонаук в Пекине.

По его словам, Эверест — это своего рода аномалия, так как его вершина примерно на 250 метров выше, чем другие самые высокие горы Гималаев. «В связи с этим возник вопрос, существует ли некий глубинный механизм, делающий аномальную высоту Эвереста еще выше», — отметил Дай.

Тогда ученый и его коллеги создали компьютерные модели для изучения эволюции речных сетей в Гималаях. Результаты показали, что 89 тыс. лет назад течение реки Арун стало частью системы реки Коси. По мнению исследователей, это привело к усилению речной эрозии в районе Эвереста и образованию ущелья реки Арун.

«В то время через реку Арун протекало огромное количество дополнительной воды, которая могла бы перенести больше осадочных пород, размыть больше пластов и разрушить дно долины», — подчеркнул соавтор исследования из Университетского колледжа Лондона Мэтью Фокс.

Подробности по теме
Альпинистам запретили оставлять свои фекалии на Эвересте
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами