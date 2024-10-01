Эверест стал выше на 15–50 метров

Эверест, высота которого сейчас составляет 8849 метров, вырос в результате эрозии соседних рек. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience.

По данным экспертов, в результате этого Эверест поднялся еще на 15–50 метров за последние 89 тыс. лет, и этот процесс продолжается до сих пор.

«Наше исследование показывает, что даже самая высокая вершина мира подвержена постоянным геологическим процессам, которые могут ощутимо влиять на ее высоту в течение относительно короткого геологического времени», — сказал профессор Цзиньгэнь Дай, соавтор исследования из Китайского университета геонаук в Пекине.

По его словам, Эверест — это своего рода аномалия, так как его вершина примерно на 250 метров выше, чем другие самые высокие горы Гималаев. «В связи с этим возник вопрос, существует ли некий глубинный механизм, делающий аномальную высоту Эвереста еще выше», — отметил Дай.

Тогда ученый и его коллеги создали компьютерные модели для изучения эволюции речных сетей в Гималаях. Результаты показали, что 89 тыс. лет назад течение реки Арун стало частью системы реки Коси. По мнению исследователей, это привело к усилению речной эрозии в районе Эвереста и образованию ущелья реки Арун.