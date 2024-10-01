Вышел трейлер сериала «Подобный дракону: Якудза»

Prime Video опубликовало трейлер «Подобный дракону: Якудза» — адаптации серии видеоигр Yakuza: Like a Dragon. Премьера шоу состоится 24 октября.
В ролике голос за кадром говорит Казуме Кирю, что он 10 лет назад отвернулся от братства, а другой голос утверждает, что из якудзы не уйти никогда.
Действие сериала развивается в вымышленном городе Камурочо в 1995 и 2005 годах. Боевик-драма рассказывает о темном преступном мире якудзы, исследуя тему семьи через связи между боссами якудзы и их подчиненными, сиротами и их опекунами, а также наставниками и учениками.
В главной роли Рема Такэути из «Наездника в маске» и «Детектива Пикачу», его оппонента исполнит Кэнто Каку. По словам Такэути, он хочет показать зрителям такого Кирю, которого они раньше не видели в играх.
Режиссерское кресло займет Масахару Такэ, известный по работе над «Обнаженным режиссером» и «Любовью за 100 иен», а также Такимото Кэнго, который снимал мини-сериалы «Учитель в маске», «Осколки» и два сезона «Дрожи». Кроме того, над сценарием работает автор сюжета «Сотни» Шон Крауч.