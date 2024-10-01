Вышел трейлер сериала «Подобный дракону: Якудза»

Вчера / 20:32
Лили-Роуз Депп видит кошмары и мечтает о свадьбе в трейлере «Носферату»
Сегодня / 03:02
Кирстен Данст присоединится к Ченнингу Татуму в тру-крайм-фильме «Человек на крыше»
Сегодня / 02:08
Автор ленты «Мадонна: Рождение легенды» снимет фильм о Джеймсе Дине
Сегодня / 01:15
Netflix показал англоязычный трейлер «Эмилии Перес» с Зои Салданой и Селеной Гомес
Сегодня / 00:21
В США 6-летний мальчик открыл бизнес по уборке дворов, чтобы накопить денег на кота
Вчера / 23:39
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу появилась в тизере сериала «Никаких добрых дел». Он выйдет в декабре
Вчера / 23:10
В соцсетях завирусились фиолетовые яблоки. Чудо-фрукты ищут в Канаде, но их сгенерировал ИИ
Вчера / 22:49
Кейт Бекинсейл обвинила массажиста в сексуализированном насилии
Вчера / 21:45
Кандидат в сенаторы США солгал о своем прошлом. Говорит, жил очень бедно, но мемуары это опровергают
Вчера / 21:37
13 альбомов за пять лет, пустота внутри и наркотики в трейлере документального фильма об Элтоне Джон
Вчера / 20:59
Радиостанции Лас-Вегаса объявили Green Day бойкот из‑за слов о мегаполисе
Вчера / 19:59
Московский джазовый оркестр Бутмана отметит юбилей и отправится по городам России
Вчера / 19:43
В США построили детскую площадку по рисунку 12-летней девочки
Вчера / 18:46
Киллиан Мерфи вернулся к образу Томаса Шелби. Съемки фильма по «Острым козырькам» стартовали
Вчера / 18:35
В Одинцово учительница не отпустила ребенка в туалет. Мизулина обратится в Генпрокуратуру
Вчера / 17:26
MrBeast удалил вакансию художника для работы с ИИ после скандала
Вчера / 17:03
Дэмиан Льюис перегнал стадо овец через Темзу в знак уважения к многовековой традиции
Вчера / 16:59
Звезду BTS оштрафовали за пьяную езду на электросамокате
Вчера / 16:22
Россия вошла в топ-3 стран с близорукостью у подростков
Вчера / 16:20
«ВК» и Telegram лидируют по объему мобильного трафика в РФ
Вчера / 16:08
DC и Marvel потеряли права на товарный знак Super Hero
Вчера / 16:06
Показываем эксклюзивный фрагмент из драмы «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым
Вчера / 15:15
В России запустят пивной курорт
Вчера / 15:14
Из российской версии Pure пропал выбор сексуальных предпочтений
Вчера / 14:46
Суд США постановил, что прототип Марты из «Олененка» вправе засудить Netflix за клевету
Вчера / 14:42
«Я чувствую себя свободнее»: Эндрю Гарфилд готов вернуться в кино
Вчера / 14:19
«Я никогда столько не весил»: Дэвид Коренсвет рассказал о подготовке к роли Супермена
Вчера / 14:18
Из Ярославского зоопарка украли кенгуренка
Вчера / 14:07
Умер актер из «Полицейского из Беверли-Хиллз» Джон Эштон
Вчера / 13:36
В Лондоне появится статуя Дэниела Калуи из фильма «Прочь»
Вчера / 13:25
Норвегия задумалась о строительстве забора на границе с Россией
Вчера / 13:20
Кейт Уинслет рассказала, что сцена с дверью в «Титанике» снималась в баке с водой по пояс
Вчера / 13:04
Власти РФ пообещали возможность обжаловать решение призывной комиссии через «Госуслуги»
Вчера / 12:03
«Букмейт» изменил название на «Яндекс Книги»
Вчера / 11:52
Илья Мэддисон сказал, что ушел из стриминга и устроился дальнобойщиком в США

Вышел трейлер сериала «Подобный дракону: Якудза»

Сегодня в 09:08
Фото: Prime Video

Prime Video опубликовало трейлер «Подобный дракону: Якудза» — адаптации серии видеоигр Yakuza: Like a Dragon. Премьера шоу состоится 24 октября.

В ролике голос за кадром говорит Казуме Кирю, что он 10 лет назад отвернулся от братства, а другой голос утверждает, что из якудзы не уйти никогда.

Действие сериала развивается в вымышленном городе Камурочо в 1995 и 2005 годах. Боевик-драма рассказывает о темном преступном мире якудзы, исследуя тему семьи через связи между боссами якудзы и их подчиненными, сиротами и их опекунами, а также наставниками и учениками.

В главной роли Рема Такэути из «Наездника в маске» и «Детектива Пикачу», его оппонента исполнит Кэнто Каку. По словам Такэути, он хочет показать зрителям такого Кирю, которого они раньше не видели в играх.

Режиссерское кресло займет Масахару Такэ, известный по работе над «Обнаженным режиссером» и «Любовью за 100 иен», а также Такимото Кэнго, который снимал мини-сериалы «Учитель в маске», «Осколки» и два сезона «Дрожи». Кроме того, над сценарием работает автор сюжета «Сотни» Шон Крауч.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами