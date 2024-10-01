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Кирстен Данст присоединится к Ченнингу Татуму в тру-крайм-фильме «Человек на крыше»

Сегодня в 03:02
Фото: kirstendunst

Американская актриса Кирстен Данст, известная по фильмам «Интервью с вампиром» и «Меланхолия», снимется в тру-крайм-фильме «Человек на крыше» («Roofman»). Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит режиссер Дерек Cиенфранс, автор «Места под соснами» и «Света в окуане». Актерский состав проекта возглавит Ченнинг Татум, ранее снявшийся в «Затерянном городе», «Удаче Логана» и «Восхождении Юпитер».

Фильм расскажет историю эксцентричного и обаятельного грабителя Джеффри Манчестера, который за одну ночь проник в более чем 60 ресторанов «МакДональдс», загнал персонал в холодильные помещения и опустошил кассы.

Манчестер стал известен под прозвищем Руфмен (дословный перевод — «человек на крыше»). Он отличался мягким поведением и тем, что редко прибегал к насилию. Преступник оказался в тюрьме в 2000 году, но вскоре сбежал оттуда.

В течение нескольких месяцев Манчестеру удавалось избежать поимки, поскольку он прятался в магазинах Toys 'R Us и Circus City в Северной Каролине. Там он питался детским питанием и катался на велосипедах, чтобы оставаться в форме.

Подвели идеального преступника отпечатки пальцев, которые он оставил на DVD-диске с фильмом «Поймай меня, если сможешь». Их обнаружили, после чего Манчестера опознали и нашли — и вернули под стражу.

Картина об удивительном преступнике будет посвящена его жизни в бегах. Данст сыграет сотрудницу Toys 'R Us, за которой втайне наблюдает Манчестер. Мать двух детей едва сводит концы с концами и не подозревает, что грабитель влюбился в нее.

Однажды женщина встречает Руфмена и оказывается очарована им. Между героями возникает серьезная связь. Вскоре девушка узнает правду о своем поклоннике — и, несмотря на это, продолжает заботиться о нем.

Сценарий проекта написал Сиенфранс вместе с Киртом Ганном. Продюсерами картины выступят Дила Селлерс и Крис Парке из Limelight, а также Джейми Патрикофон и Линнетт Хауэлл Тейлор.

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