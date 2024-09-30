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Автор «Мадонны: Рождение легенды» снимет фильм о Джеймсе Дине

Сегодня в 02:08
Кадр: Warner Bros.

Документалист Гай Гвидо, известный по документальной ленте «Мадонна: Рождение легенды», снимет фильм о культовом актере Джеймсе Дине и его жизни в университете. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Гвидо экранизирует книгу «Пережить Джеймса Дина» Уильяма Баста, приятеля кинозвезды по вузу. Будущая лента расскажет об отношениях Дина и его однокурсника, вместе с которым они учились в Калифорнийском университете.

Дин и Баста оказались там соседями по комнате. Со временем они сблизились, но скрывали информацию об этом, чтобы избежать слухов о гомосексуальности стремительно набирающего популярность Дина.

Мемуары о юности, проведенной в компании звезды «Бунтаря без причины», Баста выпустил тольков 2006 году. Книга привлекла внимание Гвидо. «Мне нравится рассказывать истории о жизни знаменитостей в период их взросления», — прокомментировал режиссер.

По информации СМИ, кинематографист уже начал встречаться с потенциальными продюсерами проекта и ищет актеров на главные роли в фильме. Он планирует рассказать в картине обо всех событиях, начиная со встречи Баста и Дина и до смерти последнего.

«Я одержим идеей создать правильный образ, когда речь идет о подборе актером и постановке фильма об известном человеке. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя так, будто они видят на экране настоящего Джеймса Дина», — отметил Гвидо.

Джеймс Дин — одна из ярчайших звезд Голливуда 50-х годов. Он известен по ролям в лентах «К востоку от рая», «Гигант» и «Бунтарь без причины». Дин погиб 30 сентября 1955 года в автокатастрофе в возрасте 24 лет.

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