Netflix показал англоязычный трейлер «Эмилии Перес» с Зои Салданой и Селеной Гомес

В сети появился англоязычный трейлер фильма «Эмилия Перес», снятого французским режиссером Жаком Одиаром. Он выйдет в кинотеатральный прокат 1 ноября.
Картина, согласно описанию, рассказывает о «пути четырех замечательных женщин в Мексике, каждая из которых стремится к собственному счастью». Этих героинь сыграли Карла София Гаскон, Зои Салдана, Селена Гомес и Адриана Пас.
По сюжету, глава наркокартеля нанимает юриста Риту (Салдана), чтобы та помогла инсценировать свою смерть. Криминальный босс превращается в результате в женщину по имени Эмилия.
В актерский состав ленты вошли, помимо прочих, Эдгар Рамирес («На гребне волны», «Избави нас от лукавого») и Марк Иванир («Рубикон»). Одияр выступил постановщиком и автора сценария проекта.
Премьера «Эмилии Перес» состоялась на 77-м Каннском кинофестивале. Там фильм удостоился приза жюри и награды за лучший женский ансамбль.
Картину выпустила французская компания Why Not Productions/Page 114 вместе с Pathe и France 2 Cinema. Музыку для ленты написала Клемен Дукол и французская певица Камиль. Хореографию для картины поставил Дэмиен Жале.
Среди продюсеров проекта оказался бренд Saint Laurent. Его креативный директор Энтони Ваккарелло создал костюмы для ленты.