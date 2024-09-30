Netflix показал англоязычный трейлер «Эмилии Перес» с Зои Салданой и Селеной Гомес

В сети появился англоязычный трейлер фильма «Эмилия Перес», снятого французским режиссером Жаком Одиаром. Он выйдет в кинотеатральный прокат 1 ноября.

Картина, согласно описанию, рассказывает о «пути четырех замечательных женщин в Мексике, каждая из которых стремится к собственному счастью». Этих героинь сыграли Карла София Гаскон, Зои Салдана, Селена Гомес и Адриана Пас.