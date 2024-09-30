В США 6-летний мальчик открыл бизнес по уборке дворов, чтобы накопить денег на кота

Шестилетний мальчик по имени Люка Арпин из Род-Айленда запустил собственный бизнес по уборке дворов от экскрементов животных — все ради того, чтобы накопить денег на содержание кота из приюта. Об этом рассказал NBC 10 WJAR.

Дошкольник признался, что любит убираться. Он уже делал это в приюте для животных, где работала его мама. Люка приходил туда каждый день, чтобы привести место в порядок и поиграть с животными.

«Он — первый, кто заходит в здание, и он сразу же начинает складывать постиранные вещи. Он подметает и моет полы, и знаете, он всем говорит: „Я люблю свои работу, я люблю приходить каждый день“», — поделилась мама мальчика Робин Бушар.

Она рассказала, что из всех подопечных приюта ее сыну больше всего полюбился кот по кличке Пеббл. Люка захотел забрать его домой, но семья не могла взять на себя расходы по содержанию питомца.

Тогда Люка спросил маму, что он может сделать, чтобы заработать деньги на котенка. Мальчик стал предлагать соседям почистить их дворы от какашек собак. За такую услугу Арпин просит 15 или 20 долларов в зависимости от числа живущих в доме животных.

«Люди терпеть не могут собирать собачьи какашки. А я не возражаю против этого. Я совсем не против», — отметил Люка.

Он уже получил необходимую сумму, чтобы забрать Пеббла из приюта. Деньги, который мальчик в будущем получит за свою работу, он намерен отдавать на спасение других зверей.