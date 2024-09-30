Звезда «Друзей» Лиза Кудроу появилась в тизере сериале «Никаких добрых дел». Он выйдет в декабре

Проект выйдет на стриминговом сервисе 12 декабря. В нем будет восемь эпизодов. Они расскажут о паре, которая желает продать свою роскошную виллу в одном из лучших районов Лос-Анджелеса. Но избавиться от дома оказывается не так‑то просто.