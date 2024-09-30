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Звезда «Друзей» Лиза Кудроу появилась в тизере сериале «Никаких добрых дел». Он выйдет в декабре

Вчера в 23:39
Фото: Netflix

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер комедийного сериала «Никаких добрых дел», в котором снялись звезда «Друзей» Лиза Кудроу и Рэй Романо из ситкома «Все любят Рэймонда».

Проект выйдет на стриминговом сервисе 12 декабря. В нем будет восемь эпизодов. Они расскажут о паре, которая желает продать свою роскошную виллу в одном из лучших районов Лос-Анджелеса. Но избавиться от дома оказывается не так‑то просто.

Хотя множество семей видят в особняке недвижимость мечты, для Лидии и Пола он становится настоящим кошмаром. Ведь им приходится скрывать темные и опасные секреты, которые таит дом.

Согласно синопсису сериала, через какое‑то время Пол и Лидия «начинают понимать, что единственный способ избежать прошлого — это, наконец, встретиться сним лицом к лицу».

Автором черной комедии выступает Лиз Фельдман, создательница «Мертв для меня». В актерский состав проекта вошли Линда Карделлини, О-Т Фэгбенли, Эбби Джейкобснон, Дэнис Лири, Поппи Лью, Тейона Паррис и Люк Уилсон.

Среди исполнителей эпизодических ролей — Мэтт Роджерс, Кейт Моэнниг, Хлои Ист, Рори Сковел, Уайатт Обри, Кевин Алвес, Линда Ланван и Анна Мария Хорсфорд. Исполнительными продюсерами шоу стали Кристи Смит, Джессика Элбаум и Уилл Феррелл.

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