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В соцсетях завирусились фиолетовые яблоки. Чудо-фрукты ищут в Канаде, но их сгенерировал ИИ

Вчера в 23:10
Изображение: @unnaturalist.ai

В соцсетях завирусились изображения фиолетовых яблок, которые якобы выращивают в Канаде. Выяснилось, что пользователей обманул искусственный интеллект, передает CTV News.

Оригинальные картинки появились в инстаграм*-аккаунте Unnaturalist AI еще в марте. На одной из них видно разрезанное пополам фиолетовое яблоко, у которого мякоть такого же цвета. Авторы поста написали, что этот сорт фрукта прекрасно себя чувствует в холодном климате, по вкусу напоминает корицу и банан и растет в провинции Саскачеван. Коренной народ очень почитает это яблоко и готовит из него деликатес — пюре, написали они.

23 сентября Unnaturalist AI отредактировал пост, добавив в него дисклеймер: «Этого яблока не существует. <…> Пожалуйста, не связывайтесь ни с кем для поиска этого выдуманного яблока. Оно не настоящее».

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© @unnaturalist.ai
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© @unnaturalist.ai
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© @unnaturalist.ai

Пользователи соцсетей стали интересоваться, какие фиолетовые яблоки на вкус и где их можно купить. Некоторые из них связывались с поставщикам фруктов в Саскачеване с расспросами.

Местный садовод Рашель Хофмайстер рассказала, что в ее садоводческую компанию ежедневно звонят с вопросом о фиолетовых яблоках. По ее словам, люди «чувствуют себя немного глупо, когда узнают, что их не существует».

«У нас в Саскачеване растет много яблок, но ни одно из них не было фиолетовым. У всех них белая мякоть и красная кожура», — сказала Хофмайстер. Она отметила, что «было бы весело», будь эти фрукты настоящими.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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