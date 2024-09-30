Кейт Бэкинсейл обвинила массажиста в сексуализированном насилии

Британская актриса Кейт Бекинсейл, известная по фильмам «Ван Хельсинг» и «Перл-Харбор», обвинила в домогательствах массажиста из центра Bionic Method в Лос-Анджелесе. Об этом написал Page Six.

Кинозвезда пожаловалась на «терапевта по соматическим травмам» Ника Абрамовича в полицию. Он якобы приставал к ней во время одной из сессий, в ходе которых использовал технику, схожую с Рейки.

По данным СМИ, Бекинсейл планировала пройти через три процедуры особого целительного массажа. Первая из них ей понравилась. Но вторая, как утверждает актриса, пошла не по плану.

В результате Бекинсейл отказалась от третьей, финальной встречи со специалистом и не стала оплачивать счет в 2700 долларов. Ее адвокат сообщил Абрамовичу, что тот «не имеет никакого права требовать какой‑либо оплаты из‑за своего поведения».

По словам юриста, Бекинсейл по вине Абрамовича подверглась сексуализированному насилию и побоям. Сам специалист-целитель не признал свою вину. Он подчеркнул, что актриса не согласилась на видеозапись терапии. Представитель Бекинсейл же утверждает, что актрисе не предлагали снимать процедуру на камеру.

«Я категорически отрицаю эти обвинения. В течение пяти лет, пока я управляю Bionic, я никогда не получал таких жалоб ни от одного человека, которого лечил. За это время я работал с сотнями женщин без каких‑либо проблем», — заявил Абрамович.

Отзывы на портале Yelp опровергают слова мужчины. Там содержатся семь негативных отзывов на работу студии и непосредственно Ника Абрамовича. В них женщины называют массажиста «пугающим», «грубым», «социально неловким» и нуждающимся в психологической помощи.

Бывшие клиентки Абрамовича пишут, что не чувствовали себя в безопасности в его присутствии, столкнулись с чрезмерно болезненным лечением, непрофессиональным стилем общения и неоправданно высокими ценами на услуги.

Бекинсейл пока не стала лично высказываться об инциденте в клинике Bionic Method. Однако она опубликовала несколько картинок в инстаграме* со ссылками на организации, помогающими жертвам сексуализированного насилия.