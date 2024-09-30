Кандидат в сенаторы США солгал о своем прошлом. Говорит, жил очень бедно, но мемуары это опровергают

Кандидат в Сенат США от республиканцев Тим Шихи на предвыборном митинге заявил, что десять лет назад, когда он основал компанию по тушению пожаров с воздуха, благодаря которой заработал свое состояние, его семья жила «за чертой бедности». Однако в своих мемуарах политик пишет, что у него были деньги.

«Мы с женой обучаем детей на дому. Мы приняли это решение несколько лет назад. Она морпех, выпускница военно-морской академии, могла бы иметь прекрасную работу, но даже когда наша компания была крошечной, а мы <…> жили за чертой бедности и не зарабатывали денег, мы говорили: „Нет, <…> самая важная работа в мире — быть матерью“. И она выполняет ее каждый день», — заявил Шихи.

Утверждение Шихи о жизни в нищете перед созданием бизнеса противоречит его собственным мемуарам, пишет The Guardian. В книге «Mudslingers» 2023 года он рассказывает, что, когда он и его жена в 2013-м подумывали об уходе из армии, они «не были богаты, но владели ресурсами».

У пары бывших военных штата Монтаны скопились деньги благодаря «довольно экономной жизни в период службы», многих командировок без особых трат, жилья и питания за счет государства. В результате они накопили около 300 тыс. долларов, еще 100 тыс. для Шихи долгое время откладывали его родители. «В общей сложности у нас было около 400 тыс. долларов, которые мы могли потратить на создание бизнеса и обустройство новой жизни», — пишет политик.

В своей же книге Шихи рассказывает, как попросил у своего отца и брата 500 тыс. долларов для покупки самолетов. Отец поддержал сына «финансово и эмоционально, не ожидая ничего взамен», а брат в благодарность за помощь получил «долю в бизнесе».

В 2014 году, когда Шихи запускал свой бизнес, министерство здравоохранения США определяло черту бедности для семьи из трех человек в Монтане в размере 19 790 долларов.