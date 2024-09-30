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13 альбомов за пять лет, пустота внутри и наркотики в трейлере документального фильма об Элтоне Джон

Сегодня в 21:37
Кадр: Disney Plus/YouTube

На ютуб-канале Disney Plus опубликовали трейлер документального фильма «Элтон Джон: Никогда не поздно». Он выйдет на одноименном стриминговом сервисе 13 декабря.

Картина расскажет о пути артиста к славе, его феноменальном успехе в 70-х и тяжелых эмоциях, которые Джон переживал в те годы. В фильме музыкант поделится, как внутренняя пустота привела его к зависимости от наркотиков.

«В ходе подготовки к его заключительному концерту в Северной Амерке на стадионе „Доджер“ Элтон возвращает нас во времени, чтобы обозреть необычайные взлеты и душераздирающие падения его ранних лет и то, как он преодолел невзгоды, абьюз и зависимость», — говорится в синопсисе документалки.

В трейлере проекта Джон признался, что в его жизни были времена, когда у него не было ничего, кроме успеха и наркотиков. «Моя душа потемнела, я стал мрачным, рядом со мной было невесело находиться», — рассказал певец.

По его словам, тогда он понял важность семьи, но долгое время искал счастье неверными способами. «Я почувствовал, что в моей жизни должно быть нечто большее», — поделился Джон.

Картину о музыканте срежиссировали Р.Джей Катлер, работавший над лентой «Билли Айлиш: Слегка размытый мир», и его партнер Дэвид Ферниш. Впервые ее показали публике на фестивале в Торонто в июне.

Продюсерами картины выступили Тревор Смит, Элиза Перлштейн, Марк Блатти, Люк Ллойд Дэвис, Рейчел Пейли, Джейн Ча Катлер и Джон Баттсек. Над проектом работали Disney Branded Television, Rocket Entertainment и This Machine Filmworks.

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