Радиостанции Лас-Вегаса объявили Green Day бойкот из‑за слов о мегаполисе

Билли Джо Армстронг из Green Day вызвал бурю негодования во время концерта Green Day в Сан-Франциско, когда высказался о Лас-Вегасе. Теперь радиостанции города в Неваде вычеркивают поп-панк-группу из своих плейлистов.
Уроженец Окленда Армстронг обрушился с критикой на бейсбольную команду «Окленд Атлетикс» и ее владельца Джона Фишера, который решил перевезти команду в Лас-Вегас. Фронтмен Green Day признался, что «ненавидит Лас-Вегас», и назвал город «худшей дырой Америки».
В ответ пара местных радиостанций Лас-Вегаса выразили солидарность со своим городом после слов Армстронга. KOMP 92.3 заявила, что «больше никаких Green Day»: она «убрала все и вся» от группы из своего плейлиста. «Во всем виноват Билли», — добавили там.
Другая станция в Вегасе, X107.5, разместила на своем сайте объявление об удалении Green Day из своих плейлистов: «В ответ на провокационные комментарии Армстронга. Город грехов услышал его громко и ясно».
В этом году альбом Green Day «Dookie» вошел в Национальный реестр аудиозаписей США.