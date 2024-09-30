Киллиан Мерфи вернулся в образ Томаса Шелби. Съемки фильма по «Острым козырькам» стартовали

Netflix поделился первым кадром из грядущего полнометражного фильма по сериалу «Острые козырьки». Съемки стартовали, сообщается в соцсетях стриминга.
Лауреат «Оскара» Киллиан Мерфи вернутся в роль гангстера из Бирмингема времен после Первой мировой войны. Вместе с актером в объектив попал создатель сериала Стивен Найт.
Режиссером предстоящего фильма по «Острым козырькам» выступит Том Харпер, ранее снявший несколько эпизодов сериала. Права на выпуск шоу в США приобрел Netflix, а о разработке полнометражки стало известно в июне.
Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, после шести сезонов. Действие шоу разворачивается в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета — борьба преступных группировок, из которых одна из самых могущественных — «Острые козырьки».