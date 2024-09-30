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Лили-Роуз Депп видит кошмары и мечтает о свадьбе в трейлере «Носферату»

Сегодня в 20:32
Фото: Focus Features

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Носферату» Роберта Эггерса — новой версии классической ленты Фридриха Мурнау 1922 года. Картина выйдет в кинопрокат 25 декабря.

Фильм расскажет о юной девушке, одержимой неведомыми силами, и ужасающем вампире, влюбленном в нее. Центральные роли в ленте исполнили Лили-Роуз Депп («Танцовщица») и Билл Скарсгард («Ворон», «Оно»).

Трейлер показывает героиню Депп, столкнувшуюся с мрачным ночным кошмаром. Девушке привидилась ее свадьба, во время которой она обнаружила всех гостей мертвыми. Несмотря на это, невеста испытывала подлинное счастье.

Проснувшись, она узнала, что с самого детства страдает от странных приступов. Так говорит профессор, который предупреждает местных жителей о преследующем их чудовище. По его мнению, только девушка может спасти людей от него.

Профессора в картине сыграл Уиллем Дефо. Помимо него в готическом хорроре снялись Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Ральф Айнесон и Саймон МакБерни.

Эггерс, известный по фильмам «Ведьма» и «Маяк», выступил режиссером, сценаристом и продюсером проекта. Его сопродюсерами стали Крис Коламбус, Элинор Коламбус, Джефф Робинов и Джон Грэм.

Эггерс работал над «Носферату» около восьми лет. Впервые о своей версии хоррора режиссер упомянул еще в 2015 году. Но в последующие годы он прерывал подготовку к съемкам фильма из‑за работы над другими картинами: черно-белым триллером «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо и исторической лентой «Северянин» с Николь Кидман и Александером Скарсгордом.

Картину «Носферату: Симфония ужаса» снял в 1922 году классик немецкого кинематографа Фридрих Вильгельм Мурнау. Вдохновением для хоррора стал роман «Дракула» Брэма Стокера, хотя назвать фильм экранизацией в полной мере нельзя: режиссер изменил имена персонажей и сюжет, поскольку не смог приобрести права на книгу.

Тем не менее лента рассказала о жутком графе Орлоке, живущем в замке в Трансильвании, а также о путешествии к нему мужчины по имени Томас Хуттер, которое оборачивается проклятием для целого города. Спасти людей от вампира решается возлюбленная Хуттера.

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