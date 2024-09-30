В США построили детскую площадку по рисунку 12-летней девочки

Сегодня / 20:32
Лили-Роуз Депп видит кошмары и мечтает о свадьбе в трейлере «Носферату»
Сегодня / 21:37
13 альбомов за пять лет, пустота внутри и наркотики в трейлере документального фильма об Элтоне Джон
Сегодня / 19:59
Московский джазовый оркестр Бутмана отметит юбилей и отправится по городам России
Сегодня / 18:46
Киллиан Мерфи вернулся в образ Томаса Шелби. Съемки фильма по «Острым козырькам» стартовали
Сегодня / 18:35
В Одинцово учительница не отпустила ребенка в туалет. Мизулина обратится в Генпрокуратуру
Сегодня / 17:26
MrBeast удалил вакансию художника для работы с ИИ после скандала
Сегодня / 17:03
Дэмиан Льюис перегнал стадо овец через Темзу в знак уважения к многовековой традиции
Сегодня / 16:59
Звезду BTS оштрафовали за пьяную езду на электросамокате
Сегодня / 16:22
Россия вошла в топ-3 стран с близорукостью у подростков
Сегодня / 16:20
«ВК» и Telegram лидируют по объему мобильного трафика в РФ
Сегодня / 16:08
DC и Marvel потеряли права на товарный знак Super Hero
Сегодня / 16:06
Показываем эксклюзивный фрагмент из драмы «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым
Сегодня / 15:15
В России запустят пивной курорт
Сегодня / 15:14
Из российской версии Pure пропал выбор сексуальных предпочтений
Сегодня / 14:46
Суд США постановил, что прототип Марты из «Олененка» вправе засудить Netflix за клевету
Сегодня / 14:42
«Я чувствую себя свободнее»: Эндрю Гарфилд готов вернуться в кино
Сегодня / 14:19
«Я никогда столько не весил»: Дэвид Коренсвет рассказал о подготовке к роли Супермена
Сегодня / 14:18
Из Ярославского зоопарка украли кенгуренка
Сегодня / 14:07
Умер актер из «Полицейского из Беверли-Хиллз» Джон Эштон
Сегодня / 13:36
В Лондоне появится статуя Дэниела Калуи из фильма «Прочь»
Сегодня / 13:25
Норвегия задумалась о строительстве забора на границе с Россией
Сегодня / 13:20
Кейт Уинслет рассказала, что сцена с дверью в «Титанике» снималась в баке с водой по пояс
Сегодня / 13:04
Власти РФ пообещали возможность обжаловать решение призывной комиссии через «Госуслуги»
Сегодня / 12:03
«Букмейт» изменил название на «Яндекс Книги»
Сегодня / 11:52
Илья Мэддисон сказал, что ушел из стриминга и устроился дальнобойщиком в США
Сегодня / 11:27
В Хабаровском крае у браконьеров изъяли более тонны лососевой икры на 6 млн рублей
Сегодня / 11:03
В российский прокат выйдет аниме «Оглянись» по манге автора «Человека-бензопилы»
Сегодня / 10:10
Десять человек держали в трудовом рабстве на тульской ферме. СК организовал проверку
Сегодня / 09:53
В России проверят системы оповещения населения
Сегодня / 09:10
Умер кантри-музыкант Крис Кристофферсон из фильма «Звезда родилась» 1976 года
Вчера / 22:13
В Калифорнии приняли закон о защите данных мозга
Вчера / 21:26
«Мегалополис» громко проваливается в прокате: заработал 4 млн долларов при бюджете в 120 млн
Вчера / 21:06
Швейцария и Италия изменили границу в Альпах из‑за таяния ледников
Вчера / 20:52
РАН: в учебниках истории постсоветских стран Россию видят колониальным государством
Вчера / 19:43
«Крестный отец возвращается»: Владислав Бакальчук сравнил себя с доном Корлеоне

В США построили детскую площадку по рисунку 12-летней девочки

Сегодня в 19:43

В американском городе Клирфилд появилась детская площадка, построенная по рисунку 12-летней девочки Розили Олсон. Об этом сообщил Standard-Examiner.

Школьница нарисовала план площадки, которая была бы идеальной для ее младших сестер. Концепция Розили предполагала, что пространство будет безопасным для маленьких детей.

По мнению девочки, уже существующая площадка была ориентирована на более взрослую аудиторию. Поэтому Олсон придумала другой вариант и показала его маме.

1/2
2/2

Энни Олсон понравилась задумка дочери, и она решила рассказать о ней местным властям. Те выслушали Росили и решили, что и впрямь могут открыть в городе новую площадку — тем более что на нее уже выделили деньги из местного бюджета.

Вместо того чтобы привлекать дизайнеров, администрация Клирфилда взяла в работу рисунки школьницы. «Мы встречались три или четыре раза, рассматривали разные планы на разных этапах», — рассказали в мэрии.

Розили и Энни были поражены, что мечта о детской площадке стала реальностью. По словам девочки, реализованный проект оказался даже лучше того, который она представляла изначально. «Тут так красиво», — поделилась Олсон, присутствовавшая на церемонии открытия площадки.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами