В США построили детскую площадку по рисунку 12-летней девочки

В американском городе Клирфилд появилась детская площадка, построенная по рисунку 12-летней девочки Розили Олсон. Об этом сообщил Standard-Examiner.

Школьница нарисовала план площадки, которая была бы идеальной для ее младших сестер. Концепция Розили предполагала, что пространство будет безопасным для маленьких детей.

По мнению девочки, уже существующая площадка была ориентирована на более взрослую аудиторию. Поэтому Олсон придумала другой вариант и показала его маме.

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Энни Олсон понравилась задумка дочери, и она решила рассказать о ней местным властям. Те выслушали Росили и решили, что и впрямь могут открыть в городе новую площадку — тем более что на нее уже выделили деньги из местного бюджета.

Вместо того чтобы привлекать дизайнеров, администрация Клирфилда взяла в работу рисунки школьницы. «Мы встречались три или четыре раза, рассматривали разные планы на разных этапах», — рассказали в мэрии.