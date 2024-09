Московский джазовый оркестр Бутмана отметит юбилей и отправится по городам России

1 октября джазовый оркестр выступит вместе с камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и оперной певицей Хиблой Герзмавой. Музыканты исполнят популярные джазовые стандарты, песни и классические произведения в джазовых аранжировках. Прозвучат композиции «Fly Me to the Moon», «Bésame mucho», «Я шагаю по Москве», «Ветер перемен» и не только.