Московский джазовый оркестр Бутмана отметит юбилей и отправится по городам России

С 1 по 3 октября в Театре Эстрады пройдут концерты Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в честь 25-летнего юбилея. После этого музыканты отправятся в турне по 25 российским городам, рассказали «Афише Daily» организаторы.
1 октября джазовый оркестр выступит вместе с камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и оперной певицей Хиблой Герзмавой. Музыканты исполнят популярные джазовые стандарты, песни и классические произведения в джазовых аранжировках. Прозвучат композиции «Fly Me to the Moon», «Bésame mucho», «Я шагаю по Москве», «Ветер перемен» и не только.
2 октября звезды джаза появятся на сцене вместе с Валерием Сюткиным, Сергеем Мазаевым и солисткой джазового оркестра Fantine.
3 октября Игорь Бутман и Алексей Гуськов представят музыкально-документальный спектакль «Джаз от первого лица» по текстам историка джаза Кирилла Мошкова. В представлении появятся цитаты первопроходца российского джаза Валентина Парнаха, первого народного артиста в джазе Леонида Утесова, создателя советского джаз-рока Алексея Козлова, трубача Андрея Товмасяна и писателя Максима Горького, который не любил эту музыку.
В июне прошел третий Московский джазовый фестиваль, на котором выступили более 1000 артистов из РФ и зарубежья. Актер Константин Хабенский представил там совместный проект с Бутманом и Московским джазовым оркестром.