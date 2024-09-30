В Одинцово учительница не отпустила ребенка в туалет. Мизулина обратится в Генпрокуратуру

В подмосковном Одинцово учительница не отпустила четвероклассника в туалет. Мальчик не дотерпел до перемены. К ситуации привлекут внимание Генпрокуратуры, пообещала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она рассказала, что «на фоне переживаний и унижений» школьник заболел, у него поднялась температура. Мама ребенка уже обратилась в прокуратуру. Женщина намерена привлечь учительницу к ответственности.

В сеть попало видео, на котором разгневанная родительница разговаривает с педагогом. Последняя заявляет, что мальчик «ходит в туалет разговаривать по телефону» с мамой.

Мама школьника отрицает это. По ее словам, над ее ребенком было совершено «физическое насилие». Действия учительницы, как считает мама, можно приравнять к пыткам.

По информации телеграм-канала Mash, учительница из школы № 3 не впервые обижает детей. Семьи учащихся поделились, что она из‑за отсутствия в школе уборщиц принуждает к труду детей-аллергиков, сама решает, кому идти на экскурсии, а кому нет, и постоянно враждует с родителями учеников.