MrBeast удалил вакансию художника для работы с ИИ после скандала

MrBeast удалил объявление о поиске художника по концепту ИИ, владеющего навыком работы с ИИ, когда поднялась волны критики в соцсетях. Вакансия сначала появилась на сервисе LinkedIn, а затем ссылка перестала открываться.

Первым на вакансию обратил внимание один из пользователей X. «Эй, @MrBeast, иди на ***, чувак. Может, стоит взять на работу настоящего художника, которому нужна работа, вместо того чтобы отдавать деньги тому, кто дает генератору подсказки. Невероятно», — написал @Opossol.

Недовольные выходкой блогера отмечают, что Джимми Дональдсон (его настоящее имя) при всем своем богатстве «не может платить по-настоящему талантливым людям». С каждым новым днем новости о нем все хуже и хуже, кажется им.

«Как это вообще может быть работой? Что нужно делать? Звонит MrBeast и говорит: „Мне нужна дерьмовая фотка, где я еду на тигре“. А потом ты пишешь [генератору]: „MrBeast едет на тигре“. Выглядит дерьмово? Ага. Вот ваши деньги», — представил, как это могло бы выглядеть, @VinceUnderwood.

В сети выяснили, что вакансия на LinkedIn появилась 27 сентября, а исчезла 29-го. Перед тем, как объявление удалили полностью, автор оригинального твита @Opossol заметил, что MrBeast изменил название позиции на «Художник по созданию концептов миниатюр», но остальная часть описания осталась прежней и упоминала использование ИИ.