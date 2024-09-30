«ВК» и Telegram лидируют по объему мобильного трафика в РФ

Больше всего мобильного трафика россияне потребляют в «ВК» и Telegram — 15,3% и 11% соответственно. Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на данные оператора «Мегафон».
Рост доли «ВК» увеличился на 3,2 процентных пункта с августа 2022 года, а Telegram — в пять раз, на 5,7 процентных пунктов в сравнении с прошлогодним летом. «Мегафон» увеличил пропускную способность Telegram на 14%, «ВК» — на 12%.
TikTok в этом рейтинге занимает третью позицию — 6,3% мобильного интернета, следом идут «Кинопоиск» (5,6%), WhatsApp* (2,8%) и «Одноклассники» (1,9%). 25,6% всего мобильного интернет-трафика приходятся на различные веб-браузеры.
В начале 2023 года Telegram впервые обогнал WhatsApp по объемам пользовательского трафика в России. В феврале Павел Дуров сообщил, что Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире после WhatsApp.
* WhatsApp принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.