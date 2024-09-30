«ВК» и Telegram лидируют по объему мобильного трафика в РФ

Больше всего мобильного трафика россияне потребляют в «ВК» и Telegram — 15,3% и 11% соответственно. Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на данные оператора «Мегафон».

Рост доли «ВК» увеличился на 3,2 процентных пункта с августа 2022 года, а Telegram — в пять раз, на 5,7 процентных пунктов в сравнении с прошлогодним летом. «Мегафон» увеличил пропускную способность Telegram на 14%, «ВК» — на 12%.