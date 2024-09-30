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Звезду BTS оштрафовали за пьяную езду на электросамокате

Сегодня в 16:59
Фото: @agustd

Участник кей-поп-группы BTS Мин Юнги (известный как Сюга или Agust D) оштрафован на 15 млн вон (1 млн рублей) за езду на электросамокате в нетрезвом виде. Об этом сообщает Би-би-си. Штраф наложил окружной суд Сеула.

Певцу предъявили обвинение в августе после того, как полиция обнаружила его пьяным, когда он пытался встать после падения с электросамоката. Уровень алкоголя в его крови тогда составил 0,227%, что значительно превышает порог в 0,08%.

Инцидент произошел 6 августа. Мин Юнги выпил за ужином и решил доехать полкилометра до дома на электросамокате. «Я не знал, что на самокате нельзя кататься в состоянии алкогольного опьянения, и это нарушает правила дорожного движения, и решил проехать небольшое расстояние до дома», — объяснил артист.

«Вернувшись домой, я припарковался и упал. Полицейские были неподалеку. Они взяли у меня анализ на алкоголь, после чего я лишился прав [на управление электросамокатом] и заплатил штраф», — рассказал Agust D.

«Это непростительно, и я должен взять на себя ответственность. Я прошу прощения у тех, кого задел своими безответственными и ошибочными действиями, и буду относиться к этому внимательнее», — добавил он.

После инцидента Сюга столкнулся с негативной реакцией, некоторые даже просили его покинуть BTS, однако многие поклонники встали на его защиту. Как отмечает BTS, от кей-поп-айдолов обычно ожидают безупречной репутации.

В Южной Корее не запрещено кататься пьяным на самокатах, однако к этой категории в стране относят средства передвижения легче 30 килограмм и медленнее 25 километров в час. Транспорт артиста превышает эти нормы и классифицируется как скутер. Наказание за нетрезвое вождение в этом случает соответствует автомобильному.

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