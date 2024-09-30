Дэмиан Льюис перегнал стадо овец через Темзу в знак уважения к многовековой традиции

Дэмиан Льюис («Миллиарды») перегнал стадо овец через Темзу в Лондоне, отдавая дань многовековой традиции. Об этом сообщает Associated Press.
Британский актер стал одним из более чем тысячи людей, кто был удостоен звания свободного гражданина в Лондоне. В средневековые времена оно давало право переправлять скот через реку на рынок без уплаты пошлин.
Льюис был одет в шерстяное пальто своего деда и держал в своих руках кнутовище, возглавляя толпу, перегонявшую животных через Саутуоркский мост. Остальные свободные граждане были одеты в черные шляпы и красные плащи.
Актер представлял торговую гильдию Worshipful Company of Woolmen, существующую с XII века. По словам мастера-шерстяника Мэнни Коэна, древняя традиция загона овец была возрождена около пятнадцати лет назад и стала одним из основных мероприятий по сбору средств на благотворительность.