Показываем эксклюзивный фрагмент из драмы «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым

Kion поделился с «Афишей Daily» сценой из приключенческой экшн-драмы «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым. Первые серии проекта появятся в онлайн-кинотеатре 1 октября.
Сериал рассказывает о сестрах-близнецах Ане и Наде, которые с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы.
Спустя время Ане приходит странное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Тогда девушка решает отправиться в Японию, где вместе с бывшим возлюбленным Никитой ей придется вступить в поединок с якудза, чтобы найти и спасти сестру.
Режиссерами «Амуры» выступили Андрей Джунковский и Илья Овсенев. В главных ролях — Алена Михайлова, Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова и Аскар Ильясов. В проекте участвуют и зарубежные актеры — Юта Кога, Идзуми Сано и Кэн Такигава.
Съемки проходили в России и Азии при участии кинокомпании 1–2–3 Production и таиландской Freeland Film Ltd. Часть сюжета, посвященная прошлому главных героинь, рассказана в виде анимированной манги.