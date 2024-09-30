Показываем эксклюзивный фрагмент из драмы «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым

Kion поделился с «Афишей Daily» сценой из приключенческой экшн-драмы «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым. Первые серии проекта появятся в онлайн-кинотеатре 1 октября.

Сериал рассказывает о сестрах-близнецах Ане и Наде, которые с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы.

Спустя время Ане приходит странное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Тогда девушка решает отправиться в Японию, где вместе с бывшим возлюбленным Никитой ей придется вступить в поединок с якудза, чтобы найти и спасти сестру.