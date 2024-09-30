DC и Marvel потеряли права на товарный знак Super Hero

Бюро по патентам и товарным знакам США аннулировало торговую марку Super Hero, принадлежащую студиям Marvel и DC, передает Reuters.

Суд вынес решение в пользу лондонской компании Superbabies Ltd. после того, как Marvel и DC не представили ответ на запрос о признании товарных знаков недействительными. Компании все еще смогут пользоваться терминами, но потеряют эксклюзивные права его их использование.

Скотт Рихолд, руководитель Superbabies Ltd., выпускающей комиксы о младенцах, заявил, что понятия Superhero или Super-hero — это общие термины, которые не могут принадлежать DC и Marvel. Он отметил, что в этом вопросе компании ведут себя как злодеи их собственных вселенных.

По словам Рихолда, DC обвинила его компанию в нарушении прав на товарный знак Super Hero и пригрозила судом после того, как Superbabies Ltd. подала заявку на регистрацию товарных знаков США Super Babies.

Адвокат Superbabies Адам Адлер назвал решение суда не просто победой его клиентов, но «победой всего творчества и инноваций». «Закрепив место супергероев в общественном достоянии, мы защищаем их как символ героизма, доступный всем рассказчикам», — сказал он.

Marvel и DC совместно владеют четырьмя федеральными торговыми марками на термины Super Hero и Super Heroes, самая старая из которых датируется 1967 годом. С тех пор гиганты не раз отстаивали свое право на эксклюзивное использование товарных знаков в суде.

На решение суда отреагировали создатели сериала «Пацаны», основанного на комиксах, которые в разное время издавали DC Comics и Dynamite Entertainment. В своем аккаунте в соцсети X они опубликовали изображение Хоумлендера, главного антагониста шоу, который удивляется новостям.