Россия вошла в топ-3 стран с близорукостью у подростков

Россия вошла в топ-3 стран по распространению миопии (близорукости) у молодежи. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале British Journal of Ophthalmology.

В нем говорится, что наиболее широко близорукость распространена среди молодежи в Японии — 85,95%. На втором месте — Южная Корея (73,94%), на третьем — Россия (46,17%).

В 1990–2000 годы близорукими были лишь 24% детей и подростков до 19 лет. Сейчас этот показатель составляет 30,47%. Чаще всего миопия встречается среди девочек-подростков.

По мнению ученых, к 2050 году на Земле будут жить более 740 млн человек до 19 лет с близорукостью, а именно 40% от всей этой возрастной группы.