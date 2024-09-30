В России запустят пивной курорт

В Краснодарском крае откроют пивной курорт «Пивнов Градец». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе бренда «Velkopopovický Kozel темное безалкогольное», который создал проект.

По задумке гости курорта смогут полетать на пиврижабле, поспать на матрасах под ASMR-звуки лопающихся пузырьков, пройти пивной лабиринт, отдохнуть в бассейне и спа, посетить кинотеатр под открытым небом и лекторий. Еще одна услуга — гадание на пивной пене.