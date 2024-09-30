В России запустят пивной курорт

В Краснодарском крае откроют пивной курорт «Пивнов Градец». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе бренда «Velkopopovický Kozel темное безалкогольное», который создал проект.
По задумке гости курорта смогут полетать на пиврижабле, поспать на матрасах под ASMR-звуки лопающихся пузырьков, пройти пивной лабиринт, отдохнуть в бассейне и спа, посетить кинотеатр под открытым небом и лекторий. Еще одна услуга — гадание на пивной пене.
У главного входа поставят масштабную деревянную инсталляцию в форме козла. Территория комплекса может достичь нескольких гектаров с одновременным размещением до 100 гостей. Сейчас компания рассматривает варианты реновации готового объекта или постройки нового курортного комплекса с нуля.
Техническое открытие намечено на третий квартал 2025 года. Планируется, что курорт будет функционировать с мая по октябрь, но самый высокий спрос ожидается с началом бархатного сезона.
«В последнее время мы видим значительный спрос на внутренний туризм, который растет с каждым годом, поэтому нам показалось логичным предложить что‑то новое для тематического отдыха взрослой аудитории», — отметили в пресс-службе.
По данным Российского союза туриндустрии, внутренний турпоток в РФ по итогам 2023 года увеличился на 20%. Одновременно растет популярность лагерей и санаторно-курортных форматов для взрослых.