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Из российской версии Pure пропал выбор сексуальных предпочтений

Сегодня в 15:14
Фото: GetPure Inc

Из российской версии приложения для секс-знакомств Pure пропала возможность выбора сексуальных предпочтений. На это обратили внимание пользователи сервиса.

В разделе «Соблазны» отсутствуют такие фетиши, как покусывания, стриптиз, грязные разговоры, футплей, связывание, доминирование и подчинение, следует из сообщения RTVI и жалоб пользователей. Остались только объятия, музыка, тату и экстремальные увлечения.

Пользователи жалуются, что теперь Pure ничем не отличается от других дейтинг-приложений. Они отметили, что недостающие опции то появлялись, то снова пропадали после последнего обновления. «Если приложение планирует идти в сторону стандартного дейтинг-сервиса, <…> хотелось бы увидеть полноценный анонс новой стратегии, какое‑то промо, а не просто выпиливание отдельных функций», — написал Nopainnogain24.

Разработчики Pure в ответах к отзывам заявили, что «разбираются в причинах проблемы», после чего в разделе появятся «более детальные» опции. Когда именно, они не уточнили.

В декабре 2023 года Pure убрал для российских пользователей возможность указывать свою сексуальную ориентацию при регистрации. Об этом стало известно после того, как Верховный суд РФ в ноябре 2023 года признал движение ЛГБТ* экстремистским, пишет RTVI.

После ухода Tinder из РФ прошлым летом «Афиша Daily» делала обзоры на дейтинг-сервисы, которые еще остались. Среди них был и Pure — вот как редакторша Аля Александрова описала опыт использования: «Думаю, что Pure действительно хорош именно для секс-знакомств или легкого романа, поскольку в приложении много крутых функций, которые делают коммуникацию проще и позволяют людям не стесняться. А вот стоит ли тут целенаправленно искать соулмейта — вопрос».

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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