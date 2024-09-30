«Я чувствую себя свободнее»: Эндрю Гарфилд готов вернуться в кино

Эндрю Гарфилд заявил The Hollywood Reporter, что готов вернуться в кино после перерыва.

По его словам, всю последнюю неделю он занимался серфингом и гастрономией в прибрежном испанском городке, проводя время со старыми школьными друзьями: «Я был настоящим туристом».

В ближайшее время актер выйдет из амплуа туриста и ступит на красную дорожку, где вместе с Флоренс Пью представит фильм «Время жить» Джона Краули, в котором они исполнили главные роли.

Отвечая на вопрос журналиста о том, закончен ли его творческий перерыв, Гарфилд ответил: «Да, думаю, я рад снова работать, но теперь это чувствуется иначе. Я чувствую себя свободнее, меньше нервничаю. Чувствую себя более счастливым и более осознанным. Я чувствую себя достаточно состоявшейся личностью в этом мире и актером для себя. Теперь я знаю себя достаточно хорошо, чтобы получать больше удовольствия от работы».