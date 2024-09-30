«Я чувствую себя свободнее»: Эндрю Гарфилд готов вернуться в кино

Эндрю Гарфилд заявил The Hollywood Reporter, что готов вернуться в кино после перерыва.
По его словам, всю последнюю неделю он занимался серфингом и гастрономией в прибрежном испанском городке, проводя время со старыми школьными друзьями: «Я был настоящим туристом».
В ближайшее время актер выйдет из амплуа туриста и ступит на красную дорожку, где вместе с Флоренс Пью представит фильм «Время жить» Джона Краули, в котором они исполнили главные роли.
Отвечая на вопрос журналиста о том, закончен ли его творческий перерыв, Гарфилд ответил: «Да, думаю, я рад снова работать, но теперь это чувствуется иначе. Я чувствую себя свободнее, меньше нервничаю. Чувствую себя более счастливым и более осознанным. Я чувствую себя достаточно состоявшейся личностью в этом мире и актером для себя. Теперь я знаю себя достаточно хорошо, чтобы получать больше удовольствия от работы».
Актер также добавил, что, когда находится на съемочной площадке, им овладевает дух, которого невозможно удовлетворить. «Я все еще становлюсь чокнутым на съемочной площадке, как собака с костью, и мной овладевает какой‑то странный дух, который никогда не бывает удовлетворен, — но это никогда не изменится. И я этого не хочу», — рассказал актер.