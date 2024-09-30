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Суд США постановил, что прототип Марты из «Олененка» вправе засудить Netflix за клевету

Сегодня в 14:46
Кадр из сериала «Олененок». Фото: Netflix

Американский суд постановил, что Фиона Харви, обвиненная в сталкинге создателя «Олененка» Ричарда Гадда, может подать иск о клевете против Netflix, передает The Guardian.

Окружной судья США Гэри Клауснер отметил, что сериал ошибочно назвали «правдивой историей», в то время как Netflix «не предпринял никаких усилий», чтобы удостовериться в правдивости слов Гадда или скрыть Харви как источник вдохновения для Марты.

Судья также заявил, что, поскольку эпизоды шоу начинаются со строчки «Это правдивая история», это побуждает зрителей воспринимать историю как факт. И хотя «предполагаемые действия Харви достойны осуждения», как считает Клаузнер, поступки Марты в сериале хуже того, в чем Харви обвиняют в реальности.

«Есть большая разница между сталкингом и уголовным преследованием за сталкинг в суде. Точно так же есть существенные различия между неуместными прикосновениями и сексуализированным насилием. Хотя предполагаемые действия истца достойны осуждения, заявления ответчиков имеют более серьезную степень и могут произвести иной эффект в сознании зрителя», — сказал он.

В свою защиту Гэдд заявил, что Харви преследовала его в течение нескольких лет, пока он работал в лондонском пабе и отправляла ему тысячи тревожащих электронных писем и СМС. По его словам, хотя он и обратился в полицию, она получила «предупреждение о домогательствах», но не была привлечена к уголовной ответственности или отправлена в тюрьму.

Режиссер заявил, что шоу Netflix и театральная пьеса, на которой оно основано, были вымышлены и не задумывались как «точный пересказ» реальности. В июне газета Sunday Times сообщила, что Гэдд с неодобрением отнесся к строке «Это правдивая история», но ее все же включили по просьбе Netflix.

Клауснер отметил статью в Sunday Times в своем решении, подчеркнув, что она может продемонстрировать «фактический злой умысел», если Netflix решил представить историю как факт, зная, что она была вымышлена.

Харви не была названа в «Олененке», но поклонники быстро узнали ее по постам в социальных сетях. Женщина заявила, что ей угрожали расправой, и Клауснер признал, что она испытала «сильное эмоциональное потрясение» и боялась выходить на улицу.

Клауснер заявил, что Netflix «должны была знать, что заявления и образ истицы в лице Марты были ложными, что зрители узнают ее личность и будут преследовать ее, основываясь на этих ложных заявлениях и образах». «Однако ответчики не предприняли никаких усилий, чтобы проверить точность этих заявлений и изображений или принять дополнительные меры, чтобы скрыть ее личность», — добавил он.

В июне Харви подала в суд на Netflix, требуя возмещения ущерба в размере не менее 170 млн долларов. Она заявила, что персонаж Марты, сыгранный Джессикой Ганнинг, основан на ней, и обвинила стриминговый сервис в клевете, причинении морального вреда, халатности и нарушении ее права на публичность.

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