«Я никогда столько не весил»: Дэвид Коренсвет рассказал о подготовке к роли Супермена

Дэвид Коренсвет рассказал, как сильно изменился в физическом плане при подготовке к роли Супермена.

«Я никогда не весил столько, но когда мы начали снимать, мой вес достиг 238 фунтов [около 108 килограмм]. Я не влезал ни в одни свои штаны», — поделился актер.

По словам Коренсвета, ему было трудно поддерживать свой максимальный вес на протяжении всего съемочного процесса. Он отметил, что эта трансформация поначалу «была не очень приятной», потому что его тело еще не адаптировалось к набранному весу.

В мае личный тренер актеров «Супермена» Паоло Маскитти опубликовал в своих соцсетях фото Коренсвета. «Дэвид Коренсвет проделал колоссальную работу. Не терпится показать больше тренировок, которые помогли ему подготовиться к этой культовой роли. Следите за обновлениями», — написал он.

Фильм «Супермен» с Дэвидом Коренсветом в главной роли выйдет на экраны 11 июля 2025 года. В актерский состав также вошли Изабела Мерсед («Дора и Затерянный город»), Эди Гатеги («Стартап»), Натан Филлион («Светлячок», «Баффи — истребительница вампиров»), Энтони Карриган («Барри», «Готэм»), Мария Габриела де Фария («Иса ТКМ») и другие артисты.