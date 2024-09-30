Из Ярославского зоопарка украли кенгуренка

По факту хищения кенгуренка из зоопарка Ярославля возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в телеграм-канале областной полиции. Дело завели по пункту «б» части 2 статьи 158 УК (кража с незаконным проникновением), который предполагает до пяти лет лишения свободы.

Кенгуренок Крош пропал в ночь на 27 сентября. Поскольку сам выбраться из вольера он не мог, сразу возникли подозрения о краже. Камеры не зафиксировали злоумышленника, потому что по какой‑то причине не работали.

Кенгуренок появился на свет прошлой зимой, а из сумки матери он начал вылезать весной. Родители очень оберегали детеныша, никого не подпускали к нему близко, отмечает 76.ru. Самостоятельные шаги по вольеру Крош начал делать в июле.