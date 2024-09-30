Умер актер из «Полицейского из Беверли-Хиллз» Джон Эштон

Скончался Джон Эштон, известный по франшизе «Полицейский из Беверли-Хиллз». Актер умер в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, в возрасте 76 лет, сообщил Variety со ссылкой на менеджера Алана Сомерса.

Эштон сыграл детектива-сержанта Джона Таггарта в первых двух частях серии «Полицейский из Беверли-Хиллз», вышедших в 1984 и 1987 годах, вместе с Эдди Мерфи и Джаджем Рейнхолдом. Он повторил свою роль в фильме 2024 года «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули», в котором его персонаж предстал начальником полиции.