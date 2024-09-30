Норвегия задумалась о строительстве забора на границе с Россией

Власти Норвегии могут построить забор на границе с Россией, аналогичный ограждению, которое возводят в Финляндии. Об этом в интервью NRK заявила министр юстиции страны Эмили Энгер Мель.

Она увидела часть пограничного забора во время визита в Финляндию. По ее мнению, такое же ограждение может быть хорошей идеей и для Норвегии.

Такой забор, считает Мель, интересен не только как сдерживающий фактор, но и потому, что датчики и технологии позволяют обнаруживать приближение людей к границе. Правительство Норвегии в кратчайшие сроки готово полностью закрыть границу с РФ, добавила она.

Министр отметила, что забор может появиться как на всей границе, так и не ее части. Помимо постройки ограждения необходимо будет укомплектовать персонал и ввести дополнительные меры на погранпункте в Стурскуге, чтобы справиться с трафиком там, сказала Мель.