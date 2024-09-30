Норвегия задумалась о строительстве забора на границе с Россией

Сегодня / 12:03
«Букмейт» изменил название на «Яндекс Книги»
Сегодня / 14:46
Суд США постановил, что прототип Марты из «Олененка» вправе засудить Netflix за клевету
Сегодня / 14:19
«Я никогда столько не весил»: Дэвид Коренсвет рассказал о подготовке к роли Супермена
Сегодня / 14:18
Из Ярославского зоопарка украли кенгуренка
Сегодня / 14:07
Умер актер из «Полицейского из Беверли-Хиллз» Джон Эштон
Сегодня / 13:36
В Лондоне появится статуя Дэниела Калуи из фильма «Прочь»
Сегодня / 13:20
Кейт Уинслет рассказала, что сцена с дверью в «Титанике» снималась в баке с водой по пояс
Сегодня / 13:04
Власти РФ пообещали возможность обжаловать решение призывной комиссии через «Госуслуги»
Сегодня / 11:52
Илья Мэддисон сказал, что ушел из стриминга и устроился дальнобойщиком в США
Сегодня / 11:27
В Хабаровском крае у браконьеров изъяли более тонны лососевой икры на 6 млн рублей
Сегодня / 11:03
В российский прокат выйдет аниме «Оглянись» по манге автора «Человека-бензопилы»
Сегодня / 10:10
Десять человек держали в трудовом рабстве на тульской ферме. СК организовал проверку
Сегодня / 09:53
В России проверят системы оповещения населения
Сегодня / 09:10
Умер кантри-музыкант Крис Кристофферсон из фильма «Звезда родилась» 1976 года
Вчера / 22:13
В Калифорнии приняли закон о защите данных мозга
Вчера / 21:26
«Мегалополис» громко проваливается в прокате: заработал 4 млн долларов при бюджете в 120 млн
Вчера / 21:06
Швейцария и Италия изменили границу в Альпах из‑за таяния ледников
Вчера / 20:52
РАН: в учебниках истории постсоветских стран Россию видят колониальным государством
Вчера / 19:43
«Крестный отец возвращается»: Владислав Бакальчук сравнил себя с доном Корлеоне
Вчера / 18:04
Глава Федерации лыжных гонок: «Если бы мы кинули бомбу на центр Лондона, нас бы уже везде пустили»
Вчера / 17:21
В Биробиджане задержали пять хоккеистов клуба «Тафгай» после драки с командой ФСБ
Вчера / 16:36
«Так и надо, пусть лучше спортом занимаются»: боты в «ВК» поддержали блокировку Discord
Вчера / 14:58
Таиланд раздает деньги гражданам для поддержки экономики
Вчера / 14:57
В пресс-службе РПЦ призвали не убирать теорию Дарвина из школьной программы
Вчера / 13:51
Работодатели стали охотнее нанимать соискателей старше 50 лет из‑за дефицита кадров
Вчера / 13:39
Шаман — о том, почему патриоту можно иметь айфон: «А вдруг его создатели вдохновлялись Чайковским?»
Вчера / 12:59
80-летняя кореянка собирается на «Мисс Вселенная». Она прошла в финал национального отбора
Вчера / 12:49
В Telegram появятся цифровые подарки
Вчера / 11:55
Католический университет в Бельгии разочарован речью папы римского о женщинах
Вчера / 10:57
Опрос: большая часть россиян не согласны, что обучение в школах нужно сократить
Вчера / 08:59
YouTube заблокировал в США треки Адель, Боба Дилана и Green Day
28 сентября / 20:29
Канье Уэст анонсировал новый альбом «Bully»
28 сентября / 19:54
Британец отправился в поход по 650 пабам, чтобы оказать поддержку индустрии
28 сентября / 18:42
В Испании к реставрации фресок привлекли специально обученные бактерии
28 сентября / 17:13
В Петербурге задержали подозреваемого в похищении ребенка, которое произошло десять лет назад

Норвегия задумалась о строительстве забора на границе с Россией

Сегодня в 13:25
Фото: Anadolu/Getty Images

Власти Норвегии могут построить забор на границе с Россией, аналогичный ограждению, которое возводят в Финляндии. Об этом в интервью NRK заявила министр юстиции страны Эмили Энгер Мель.

Она увидела часть пограничного забора во время визита в Финляндию. По ее мнению, такое же ограждение может быть хорошей идеей и для Норвегии.

Такой забор, считает Мель, интересен не только как сдерживающий фактор, но и потому, что датчики и технологии позволяют обнаруживать приближение людей к границе. Правительство Норвегии в кратчайшие сроки готово полностью закрыть границу с РФ, добавила она.

Министр отметила, что забор может появиться как на всей границе, так и не ее части. Помимо постройки ограждения необходимо будет укомплектовать персонал и ввести дополнительные меры на погранпункте в Стурскуге, чтобы справиться с трафиком там, сказала Мель.

Финские власти решили построить забор на границе с Россией в сентябре 2022 года. Они объяснили это изменением ситуации с безопасностью в стране.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами