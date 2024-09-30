Кейт Уинслет рассказала, что сцена с дверью в «Титанике» снималась в баке с водой по пояс

Кейт Уинслет рассказала в недавнем эпизоде подкаста Джоша Хоровица «Happy Sad Confused», что культовая сцена с дверью в «Титанике» снималась в резервуаре высотой «по пояс».

«Ну, это был довольно неудобный бак высотой до пояса. Поэтому, во-первых, я регулярно говорила: „Уф, можно я просто схожу в туалет“, а потом вставала, слезала с двери, подходила к краю бака, который находился в 20 футах от меня, и мне приходилось буквально перекидывать ногу, вылезать из бака и идти в туалет, а потом возвращаться и снова ползти к двери», — рассказала актриса.

По словам Уинслет, во время съемок Леонардо Ди Каприо стоит на коленях на дне резервуара. «Я не должна говорить ничего подобного. Джеймс Кэмерон позвонит мне и спросит: „Зачем ты им все это рассказываешь?“» — добавила она.

Уинслет подчеркнула, что края резервуара были бесконечными, поэтому там постоянно бурлила вода и было очень шумно. По этой причине последние 20 минут фильма были полностью сняты с помощью ADRПереозвучивание оригинальных диалогов фильма после окончания съемок., включая дрожащее дыхание и крики Роуз, зовущей Джека.

Кейт Уинслет рассказала в недавнем эпизоде подкаста Джоша Хоровица «Happy Sad Confused», что культовая сцена с дверью в «Титанике» снималась в резервуаре высотой «по пояс».

«Ну, это был довольно неудобный бак высотой до пояса. Поэтому, во-первых, я регулярно говорила: „Уф, можно я просто схожу в туалет“, а потом вставала, слезала с двери, подходила к краю бака, который находился в 20 футах от меня, и мне приходилось буквально перекидывать ногу, вылезать из бака и идти в туалет, а потом возвращаться и снова ползти к двери», — рассказала актриса.

По словам Уинслет, во время съемок Леонардо ДиКаприо стоит на коленях на дне резервуара. «Я не должна говорить ничего подобного. Джеймс Кэмерон позвонит мне и спросит: „Зачем ты им все это рассказываешь?“» — добавила она.