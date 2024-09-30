В Лондоне появится статуя Дэниела Калуи из фильма «Прочь»

Дэниел Калуя будет удостоен статуи в родном Лондоне в честь своей роли в фильме ужасов «Прочь», передает Variety.

Обладателя премии «Оскар» выбрали в результате опроса 5 тыс. британских поклонников кино. Калуя оказался актером, статую которого люди больше всего хотели бы видеть в проекте «Сцены на площади» на Лестер-сквер.