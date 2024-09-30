В Лондоне появится статуя Дэниела Калуи из фильма «Прочь»

Дэниел Калуя будет удостоен статуи в родном Лондоне в честь своей роли в фильме ужасов «Прочь», передает Variety.
Обладателя премии «Оскар» выбрали в результате опроса 5 тыс. британских поклонников кино. Калуя оказался актером, статую которого люди больше всего хотели бы видеть в проекте «Сцены на площади» на Лестер-сквер.
Произведение установят в октябре. Оно изобразит знаменитую сцену «Sunken Place» из фильма Джордана Пила, в которой главный герой падает в метафизическую бездну, вызванную гипнозом.
Скульптуру Калуи добавят к длинному списку работ, посвященных самым влиятельным образам из кинематографа последних десятилетий. Среди экспонатов «Сцен на площади» — Гарри Поттер, Бэтмен, Чудо-женщина, Мэри Поппинс и Джин Келли. Эти фигуры представили 4 года назад, с тех пор к ним добавились железный трон из «Игры престолов», пес Клиффорд и Индиана Джонс.
«Мы рады приветствовать фильм Дэниела Калуи и Джордана Пила „Прочь“ в нашей программе „Сцены на площади“ как торжество современного кинематографа и таланта британских актеров», — прокомментировал Марк Уильямс, заместитель исполнительного директора Heart of London Business Alliance, организатора «Сцен на площади».