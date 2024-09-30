Власти РФ пообещали возможность обжаловать решение призывной комиссии через «Госуслуги»

Призывники, несогласные с решениями комиссий в ходе осенней призывной кампании, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе онлайн через портал «Госуслуги». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирала Владимира Цимлянского.

«Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала „Госуслуги“», — заявил Цимлянский.

По его словам, это также можно будет сделать в письменной форме в МФЦ. Кроме того, с 15 октября также начнет работу прямая линия Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где будут разъяснять вопросы, связанные с призывом. Он начнется 1 октября и завершится 31 декабря.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что предстоящий призыв пройдет по старым правилам с использованием бумажных повесток.

18 сентября в тестовом режиме запустили сайт единого реестра воинского учета «Реестрповесток.рф». Теперь повестка, размещенная в реестре, будет считаться врученной через семь дней после появления на сайте.

После этого призывнику автоматически закроют выезд из России. Таким образом, военкоматам не потребуется получать личную подпись гражданина о получении повестки, как это было раньше. В предстоящий осенний призыв реестр будет работать в тестовом режиме в нескольких регионах РФ.