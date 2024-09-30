Илья Мэддисон решил уйти из стриминга и устроился дальнобойщиком в США

Илья Maddyson Давыдов больше не будет вести стримы, поскольку денег от них не хватает для жизни в США. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Мэддисона, он устроился работать дальнобойщиком в компанию блогера Сисуна и сейчас проходит обучение с инструктором.
«Управлять этой сранью невозможно, она не тормозит, не поворачивает, груз болтает по всей дороге. Такое чувство, что эти траки просто не созданы для перевозки прицепа с машинами», — поделился своими впечатлениями стример.
После начала военной операции на Украине Илья Мэддисон релоцировался в Сербию. Но оттуда его вынудили уехать местные футбольные фанаты из‑за того, что в одном из стримов восьмилетней давности Мэддисон сравнил сербов с цыганами. В сентябре 2024 года блогер перебрался в США.