«Букмейт» изменил название на «Яндекс Книги»

«Букмейт» сменил название на «Яндекс Книги» в рамках перехода в сервис «Яндекс Плюс». В Google Play и App Store приложение уже доступно под новым названием.
«Новое название понятное и простое, оно ориентировано на широкую аудиторию и сразу объясняет, в чем суть нашего сервиса. А привычный уже всем графический элемент — книжная закладка — останется символом бережного отношения и любви к книгам», — отметила директор по маркетингу «Яндекс Книги» Дарья Анжело.
Среди ожидаемых новинок сервиса — новая книга Виктора Пелевина «Круть», которая выйдет 3 октября, а также роман Алексея Иванова «Вегетация» и нон-фикшн «Нежно-денежно» от Ольги Примаченко.
В октябре 2022 года Минюст включил в реестр иноагентов компанию владельца «Букмейта» Андрея Баева* и директора по маркетингу Алексея Докучаева*. В том же году «Яндекс» купил права на использование сервиса.
*Андрей Баев и Алексей Докучаев внесены Минюстом в реестр иноагентов.