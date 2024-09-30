«Букмейт» изменил название на «Яндекс Книги»

«Букмейт» сменил название на «Яндекс Книги» в рамках перехода в сервис «Яндекс Плюс». В Google Play и App Store приложение уже доступно под новым названием.

«Новое название понятное и простое, оно ориентировано на широкую аудиторию и сразу объясняет, в чем суть нашего сервиса. А привычный уже всем графический элемент — книжная закладка — останется символом бережного отношения и любви к книгам», — отметила директор по маркетингу «Яндекс Книги» Дарья Анжело.