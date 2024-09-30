В российский прокат выйдет аниме «Оглянись» по манге автора «Человека-бензопилы»

Студия Deep выпустит в российский прокат аниме «Оглянись». Об этом говорится в телеграм-канале студии. Прокат стартует 31 октября в сети кинотеатров «Синема Парк».
«Оглянись» — экранизация популярного одноименного однотомника («Look Back»). Его автор — Тацуки Фудзимото, создатель манг «Человек-бензопила» и «Огненный удар».
За режиссуру, сценарий и дизайн персонажей отвечает Киётака Осияма, который работал над дизайном персонажей в аниме «Человек-бензопила».
«Оглянись» рассказывает о четверокласснице Фудзино, которая рисует короткие комиксы для школьной газеты. Взрослые и одноклассницы хвалят ее за талант, но однажды у нее появляется соперница — одноклассницу Кёмото, которая тоже рисует для этой газеты, но отказывается ходить в школу. Фудзино, пораженная мастерством Кёмото, хочет научиться рисовать так же хорошо, но все усилия тщетны. Все меняет день, когда девочки встречаются.