В российский прокат выйдет аниме «Оглянись» по манге автора «Человека-бензопилы»

«Оглянись» рассказывает о четверокласснице Фудзино, которая рисует короткие комиксы для школьной газеты. Взрослые и одноклассницы хвалят ее за талант, но однажды у нее появляется соперница — одноклассницу Кёмото, которая тоже рисует для этой газеты, но отказывается ходить в школу. Фудзино, пораженная мастерством Кёмото, хочет научиться рисовать так же хорошо, но все усилия тщетны. Все меняет день, когда девочки встречаются.