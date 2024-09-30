В Хабаровском крае у браконьеров изъяли более тонны лососевой икры на 6 млн рублей

В Хабаровском крае сотрудники МВД и ФСБ задержали троих браконьеров, у которых изъяли более тонны лососевой икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее информации, браконьеры при помощи неводы вылавливали рыбу в реке Коль и добывали из нее икру. При этом у них отсутствовали документа разрешающие вылов.