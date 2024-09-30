Десять человек держали в трудовом рабстве на тульской ферме. СК организовал проверку

В Тульской области следователи организовали проверку по факту незаконного лишения свободы на ферме. Об этом говорится в телеграм-канале регионального СК.

«В соцмедиа сообщается о том, что на территории фермы в Белевском районе Тульской области цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек. Среди указанных людей находился бывший участник СВО», — отметили в Следственном комитете.

26 сентября движение «Альтернатива» сообщило о массовом освобождении людей из трудового рабства в Тульской области. По словам активистов, не менее десяти мужчин и женщин под различными предлогами попали в поселок Ровно, где их принуждали к сбору яблок.

«Например, Анатолию предложили перегрузить дыни за 3000 рублей, а Александру — картошку за 2000 рублей. В итоге всех будущих работников садов привезли в Тульскую область, где объяснили правила пребывания, после чего заставили написать расписки о том, что они согласны со всем происходящим», — написали в НКО.

Там отметили, что люди жили в антисанитарных условиях без горячей воды, за неповиновение и желание отдохнуть к ним применяли насилие, а пытавшихся сбежать возвращали. «Весь день постояльцы этого места под пристальным контролем собирали яблоки, а вечером за хорошую работу им наливали спирт, что для некоторых оказалось достаточным, чтобы остаться», — сообщили активисты движения.