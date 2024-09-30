В России проверят системы оповещения населения

Сегодня / 12:03
«Букмейт» изменил название на «Яндекс Книги»
Сегодня / 11:52
Илья Мэддисон решил уйти из стриминга и устроился дальнобойщиком в США
Сегодня / 11:27
В Хабаровском крае у браконьеров изъяли более тонны лососевой икры на 6 млн рублей
Сегодня / 11:03
В российский прокат выйдет аниме «Оглянись» по манге автора «Человека-бензопилы»
Сегодня / 10:10
Десять человек держали в трудовом рабстве на тульской ферме. СК организовал проверку
Сегодня / 09:10
Умер кантри-музыкант Крис Кристофферсон из фильма «Звезда родилась» 1976 года
Вчера / 22:13
В Калифорнии приняли закон о защите данных мозга
Вчера / 21:26
«Мегалополис» громко проваливается в прокате: заработал 4 млн долларов при бюджете в 120 млн
Вчера / 21:06
Швейцария и Италия изменили границу в Альпах из‑за таяния ледников
Вчера / 20:52
РАН: в учебниках истории постсоветских стран Россию видят колониальным государством
Вчера / 19:43
«Крестный отец возвращается»: Владислав Бакальчук сравнил себя с доном Корлеоне
Вчера / 18:04
Глава Федерации лыжных гонок: «Если бы мы кинули бомбу на центр Лондона, нас бы уже везде пустили»
Вчера / 17:21
В Биробиджане задержали пять хоккеистов клуба «Тафгай» после драки с командой ФСБ
Вчера / 16:36
«Так и надо, пусть лучше спортом занимаются»: боты в «ВК» поддержали блокировку Discord
Вчера / 14:58
Таиланд раздает деньги гражданам для поддержки экономики
Вчера / 14:57
В пресс-службе РПЦ призвали не убирать теорию Дарвина из школьной программы
Вчера / 13:51
Работодатели стали охотнее нанимать соискателей старше 50 лет из‑за дефицита кадров
Вчера / 13:39
Шаман — о том, почему патриоту можно иметь айфон: «А вдруг его создатели вдохновлялись Чайковским?»
Вчера / 12:59
80-летняя кореянка собирается на «Мисс Вселенная». Она прошла в финал национального отбора
Вчера / 12:49
В Telegram появятся цифровые подарки
Вчера / 11:55
Католический университет в Бельгии разочарован речью папы римского о женщинах
Вчера / 10:57
Опрос: большая часть россиян не согласны, что обучение в школах нужно сократить
Вчера / 08:59
YouTube заблокировал в США треки Адель, Боба Дилана и Green Day
28 сентября / 20:29
Канье Уэст анонсировал новый альбом «Bully»
28 сентября / 19:54
Британец отправился в поход по 650 пабам, чтобы оказать поддержку индустрии
28 сентября / 18:42
В Испании к реставрации фресок привлекли специально обученные бактерии
28 сентября / 17:13
В Петербурге задержали подозреваемого в похищении ребенка, которое произошло десять лет назад
28 сентября / 16:14
Ученые вырастили из 1000-летнего семечка исчезнувшее дерево, упомянутое в Библии
28 сентября / 16:09
«Провожающая в последний путь Фрирен» получит второй сезон
28 сентября / 14:54
В 65% продаваемой в России косметики нашли опасные вещества
28 сентября / 14:51
Sky подала в суд на Warner Bros. из‑за сериала про Гарри Поттера
28 сентября / 14:19
Профсоюз учителей недоволен окладами ниже МРОТ
28 сентября / 14:07
Тайванец подал в суд на маму, которая выбросила его коллекцию манги
28 сентября / 13:15
Кошка принесла хозяйке выигрышный лотерейный билет
28 сентября / 11:32
Ученым впервые удалось обратить действие диабета первого типа

В России проверят системы оповещения населения

Сегодня в 09:53
Фото: Mufid Majnun/Unsplash

В России 2 октября проверят системы оповещения. Об этом предупредила пресс-служба МЧС.

«На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“» — говорится в сообщении.

В этот день также заработают сирены и громкоговорители. Таким образом МЧС проверит работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.

С 1 сентября 2023-го местные власти обязаны проводить такие проверки два раза в год. Последний раз системы оповещения проверяли 6 марта.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами