В России проверят системы оповещения населения

В России 2 октября проверят системы оповещения. Об этом предупредила пресс-служба МЧС.
«На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“» — говорится в сообщении.
В этот день также заработают сирены и громкоговорители. Таким образом МЧС проверит работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.
С 1 сентября 2023-го местные власти обязаны проводить такие проверки два раза в год. Последний раз системы оповещения проверяли 6 марта.