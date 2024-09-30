Умер кантри-музыкант Крис Кристофферсон из фильма «Звезда родилась» 1976 года

В возрасте 88 лет умер кантри-музыкант и актер Крис Кристофферсон. Об этом сообщает Variety.

Он скончался у себя дома в Гавайях в окружении семьи. Причина смерти не уточняется.

«Мы все так благословенны за то время, что провели с ним. Спасибо, что любили его все эти годы, и когда вы увидите радугу, знайте, что он улыбается всем нам», — говорится в заявлении его близких.

Гендиректор Зала славы и кантри Кайл Янг отметил, что среди героев Кристофферсона были боксер Мухаммед Али, поэт Уильям Блейк и «отец современной музыки кантри» Хэнк Уильямс. По словам Янг, музыкант прожил свою жизнь так, чтобы чтить и служить примером ценностей каждого из этих людей.

Среди известных песен Кристофферсона — «For the Good Times», «Sunday Morning Coming Down» и «Help Me Make It Through the Night». Он также известен по своим ролям в кино. Артист сыграл романтическую роль вместе со Сьюзан Анспач в фильме Пола Мазурски «Влюблённый Блум» (1973) и обладательницей премии «Оскар» Эллен Берстин в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет» (1974).