Умер кантри-музыкант Крис Кристофферсон из фильма «Звезда родилась» 1976 года

Среди известных песен Кристофферсона — «For the Good Times», «Sunday Morning Coming Down» и «Help Me Make It Through the Night». Он также известен по своим ролям в кино. Артист сыграл романтическую роль вместе со Сьюзан Анспач в фильме Пола Мазурски «Влюблённый Блум» (1973) и обладательницей премии «Оскар» Эллен Берстин в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет» (1974).