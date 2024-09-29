В Калифорнии приняли закон о защите данных из мозга

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ о внесении поправки к Закону штата о защите прав потребителей, которая посвящена «нейронным данным» граждан. Законопроект поддержали несколько медицинских и регулирующих конфиденциальность организаций, включая Американскую академию неврологии, передает The New York Times (NYT).

Поправка приравнивает данные мозга потребителей к их изображениям лиц, ДНК и отпечаткам пальцев (биометрические данные), которые уже защищает закон. «Нейронные данные», создаваемые мозговой активностью человека и нервной системой, называются в документе личной конфиденциальной информацией.

Теперь пользователи могут запрашивать, удалять, корректировать и ограничивать сбор данных нейротехнологическими компаниями. Они также вправе отказаться от услуг компаний, продающих или делящихся их данными.

NYT отмечает, что с годами появилось много сервисов, обещающих помочь с решением когнитивных проблем — приложения для медитации, улучшения концентрации и лечения психических расстройств. Эти сервисы, пишет газета, отслеживают и записывают мысли, чувства и намерения пользователя. Многие из них базируются в Калифорнии.