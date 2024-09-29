«Мегалополис» громко проваливается в прокате: заработал 4 млн долларов при бюджете в 120 млн

«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы провально стартовал в прокате. В первые выходные картине удалось собрать лишь 4 млн долларов из 120 млн бюджета. Об этом пишет Variety.

Амбициозный фильм режиссера «Крестного отца» пока вышел только в США и уже в прогнозах продаж показывал ужасные 5-7 млн долларов. Коппола самостоятельно профинансировал съемки, продав ради него долю в винном бизнесе, так что неудача ударит только по его карману, а не студии Lionsgate, выступившей дистрибьютором.

Ожидать взлета в следующие недели тоже не стоит: фильм с Адамом Драйвером и Джанкарло Эспозито получил «двойку с плюсом» от зрителей в исследовании CinemaScore, это означает, что они вряд ли посоветуют его друзьям.

Прошлым таким провалом был вестерн Кевина Костнера «Горизонт: Американская сага». При бюджете в 100 млн ему удалось выпучить лишь 11 млн на домашнем рынке и 36 млн по миру.

В итоге фильм оказался лишь шестой в чарте американского проката, уступив даже индийскому боевику «Девара, часть 1», который не перевели на английский.

Первую строчку в топе заняла другая премьера, мультфильм «Дикий робот». Он принес в кассы США 35 млн долларов при бюджете в 78 млн. Еще 18 млн добавили зрители из других стран мира. Анимационная картина от режиссера «Как приручить дракона» заслужила восторг и высокие оценки критиков.

Вторую строчку занял «Битлджус Битлджус» Тима Бертона. Для него зрители принесли еще 16 млн долларов в кассы, что довело общую сумму до 373 млн по всему миру.

Еще одна премьера выходных, мультфильм «Трансформеры: Начало» заработал 9,3 млн долларов. Общие сборы сейчас составляют 72 млн при бюджете в 75.

В России лучшим фильмом минувшей недели оказалась комедия «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым. За 7 дней в кино она заработала 7,4 млн рублей.

Вторую строчку заняла французская адаптация «Графа Монте-Кристо» с 6,7 млн рублей за неделю и 85,2 млн рублей в целом.