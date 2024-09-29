Швейцария и Италия изменили границу в Альпах из‑за таяния ледников

Швейцария и Италия перечертили границу, проходящую по альпийской вершине, из‑за таяния ледников. Об этом сообщает The Guardian.

Две страны договорились об изменениях под одной из самых высоких гор в Европе Маттерхорном, которая расположена на территории швейцарского региона Церматт и итальянской долины Аоста. Большие участки границ определяются по хребтам ледников, фирнам и вечным снегам, но они меняются из‑за таяния.

Оба правительства пришли к договоренности, исходя из экономических интересов. Совместная итало-швейцарская комиссия согласовала изменения в мае 2023 года: швейцарцы одобрили договор, итальянцам только предстоит его подписать. До этого между ними шли долгие споры о вершине Маттерхорна.

Ледники в Швейцарии потеряли 4% своего объема в 2023 году, согласно данным Швейцарской академии наук. Наибольшее снижение составило 6% в 2022-м. Эксперты прекратили фиксировать состояние льда на некоторых швейцарских ледниках, поскольку его не осталось.